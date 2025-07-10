Beşiktaş - St. Pölten maçı canlı izle! HT Spor ile Beşiktaş - St. Pölten maçı canlı yayın izle
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Avusturya'nın Wiener Neustadt kentindeki Bad Erlach kasabasında sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, ilk hazırlık maçında Avusturya 2. Lig takımlarından St. Pölten ile karşı karşıya geliyor. Bu kapsamda Beşiktaş - St. Pölten maçı canlı izle ekranı taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Sankt Pölten şehrindeki NV Arena'da oynanacak karşılaşma, HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. İşte, HT Spor ile Beşiktaş - St. Pölten maçı canlı ve şifresiz izleme linki!
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Beşiktaş, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçına çıkıyor. Siyah-beyazlı ekip, bu akşam Avusturya ekibi St. Pölten ile kozlarını paylaşacak. Yeni transferler Tammy Abraham ile David Jurasek, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görev vermesi durumunda siyah-beyazlı formayı ilk kez giyecek. Kara Kartal’ın hazırlık maçını izlemek isteyen taraftarlar Beşiktaş - St. Pölten maçı canlı izle ekranı için araştırmalara başladı. BJK hazırlık maçı şifresiz olarak HT Spor’dan yayınlanacak. İşte, HT Spor ile Beşiktaş - St. Pölten maçı canlı yayın izle…
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BEŞİKTAŞ - ST. PÖLTEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş - St. Pölten maçı, 10 Temmuz 2025 Perşembe günü yani bu akşam saat 20.00'de başlayacak.
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BEŞİKTAŞ - ST. PÖLTEN MAÇI HANGİ KANALDA?
Sankt Pölten şehrindeki NV Arena'da oynanacak mücadele, HT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
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HT SPOR KANAL FREKANS BİLGİLERİ VE YAYINCI PLATFORMLAR
Uydu Bilgileri
42° Doğu Uydusu, Batı Beam
Frekans: 11837 Vertical (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
Yayıncı Platformlar
Digitürk: Kanal 75
D-Smart: Kanal 79
Tivibu: Kanal 87
Kablo TV: Kanal 227
Turkcell TV+
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BJK HAZIRLIK MAÇLARI PROGRAMI
Beşiktaş'ın HT Spor'dan canlı yayınlanacak hazırlık maçlarının programı şöyle:
10 Temmuz Perşembe:
TSİ 20.00 Beşiktaş-ST Pölten (NV Arena)
13 Temmuz Pazar:
TSİ 18.00 Beşiktaş-FC Admira Wacker (Datenpol Arena)
16 Temmuz Çarşamba:
TSİ 19.30 Beşiktaş-Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)
17 Temmuz Perşembe:
TSİ 19.30 Beşiktaş-Petrzalka 1898 (Ergo Arena)