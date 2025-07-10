Beşiktaş, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçına çıkıyor. Siyah-beyazlı ekip, bu akşam Avusturya ekibi St. Pölten ile kozlarını paylaşacak. Yeni transferler Tammy Abraham ile David Jurasek, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görev vermesi durumunda siyah-beyazlı formayı ilk kez giyecek. Kara Kartal’ın hazırlık maçını izlemek isteyen taraftarlar Beşiktaş - St. Pölten maçı canlı izle ekranı için araştırmalara başladı. BJK hazırlık maçı şifresiz olarak HT Spor’dan yayınlanacak. İşte, HT Spor ile Beşiktaş - St. Pölten maçı canlı yayın izle…