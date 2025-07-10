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        Haberler Bilgi Spor BEŞİKTAŞ - ST. PÖLTEN MAÇI CANLI İZLE: HT Spor ile Beşiktaş - St. Pölten maçı canlı yayın izle ekranı | BJK hazırlık maçı şifresiz izle

        Beşiktaş - St. Pölten maçı canlı izle! HT Spor ile Beşiktaş - St. Pölten maçı canlı yayın izle

        Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Avusturya'nın Wiener Neustadt kentindeki Bad Erlach kasabasında sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, ilk hazırlık maçında Avusturya 2. Lig takımlarından St. Pölten ile karşı karşıya geliyor. Bu kapsamda Beşiktaş - St. Pölten maçı canlı izle ekranı taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Sankt Pölten şehrindeki NV Arena'da oynanacak karşılaşma, HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. İşte, HT Spor ile Beşiktaş - St. Pölten maçı canlı ve şifresiz izleme linki!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 15:32 Güncelleme: 10.07.2025 - 15:32
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        • 1

          Beşiktaş, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçına çıkıyor. Siyah-beyazlı ekip, bu akşam Avusturya ekibi St. Pölten ile kozlarını paylaşacak. Yeni transferler Tammy Abraham ile David Jurasek, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görev vermesi durumunda siyah-beyazlı formayı ilk kez giyecek. Kara Kartal’ın hazırlık maçını izlemek isteyen taraftarlar Beşiktaş - St. Pölten maçı canlı izle ekranı için araştırmalara başladı. BJK hazırlık maçı şifresiz olarak HT Spor’dan yayınlanacak. İşte, HT Spor ile Beşiktaş - St. Pölten maçı canlı yayın izle…

        • 2

          BEŞİKTAŞ - ST. PÖLTEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Beşiktaş - St. Pölten maçı, 10 Temmuz 2025 Perşembe günü yani bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

        • 3

          BEŞİKTAŞ - ST. PÖLTEN MAÇI HANGİ KANALDA?

          Sankt Pölten şehrindeki NV Arena'da oynanacak mücadele, HT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

          HT SPOR TV CANLI YAYIN İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          HT SPOR KANAL FREKANS BİLGİLERİ VE YAYINCI PLATFORMLAR

          Uydu Bilgileri

          42° Doğu Uydusu, Batı Beam

          Frekans: 11837 Vertical (Dikey)

          Sembol Oranı: 30000

          Yayıncı Platformlar

          Digitürk: Kanal 75

          D-Smart: Kanal 79

          Tivibu: Kanal 87

          Kablo TV: Kanal 227

          Turkcell TV+

        • 5

          BJK HAZIRLIK MAÇLARI PROGRAMI

          Beşiktaş'ın HT Spor'dan canlı yayınlanacak hazırlık maçlarının programı şöyle:

          10 Temmuz Perşembe:

          TSİ 20.00 Beşiktaş-ST Pölten (NV Arena)

          13 Temmuz Pazar:

          TSİ 18.00 Beşiktaş-FC Admira Wacker (Datenpol Arena)

          16 Temmuz Çarşamba:

          TSİ 19.30 Beşiktaş-Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)

          17 Temmuz Perşembe:

          TSİ 19.30 Beşiktaş-Petrzalka 1898 (Ergo Arena)

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