STAT: Vodafone Park

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Serdar, Vida, Rıdvan, Josef, Can, Oğuzhan, Kenan, Güven, Batshuayi

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

CANLI ANLATIM...

Ligde oynadığı son maçta Altay'a 2-1 mağlup olan ve ligdeki ilk yenilgisini alan siyah-beyazlı ekip, 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 14 puan topladı.

Sivasspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Kırmızı-beyazlı ekip ligdeki son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 yendi.