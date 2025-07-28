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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Shakhtar Donetsk mesaisini sürdürdü! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Shakhtar Donetsk mesaisini sürdürdü!

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 14:03 Güncelleme: 28.07.2025 - 14:18
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        Beşiktaş'ta Shakhtar mesaisi!
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        BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapmayla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

        Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.

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