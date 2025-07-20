Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi oldu. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak kritik karşılaşma öncesinde, Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçının tarihi ve yayıncı kuruluşu futbolsevelerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçının oynanacağı tarih...
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Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı için geri sayım başladı. Finlandiya temsilcisi Ilves karşısında ilk maçı 6-0 kazanan Shakhtar Donetsk, rövanştaki 0-0'lık beraberliğin ardından 2. eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi oldu. Peki, "Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu Beşiktaş maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
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BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçı 24 Temmuz'da saat 21.00'de oynanacak.
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BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA?
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadelesi HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
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RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş mücadelsi ise 31 Temmuz saat 21.00'de oynanacak.
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HT SPOR KANAL FREKANS BİLGİLERİ VE YAYINCI PLATFORMLAR
Uydu Bilgileri
42° Doğu Uydusu, Batı Beam
Frekans: 11837 Vertical (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
Yayıncı Platformlar
Digitürk: Kanal 75
D-Smart: Kanal 79
Tivibu: Kanal 87
Kablo TV: Kanal 227
Turkcell TV+
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