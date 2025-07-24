Tammy Abraham, David Jurasek Orkun Kökçü gibi ses getiren transferlere imza atan Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçına çıkıyor. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Shakhtar Donetsk’i konuk ediyor. Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Kara Kartal, Ukrayna temsilcisine karşı hata yapmak istemiyor. Siyah-beyazlı takıma gönül veren taraftarlar ise ‘’Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı canlı izle’’, ‘’BJK Avrupa Ligi maçı şifresiz izle’’ şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte, HT Spor ile Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı canlı yayın izle ekranı!