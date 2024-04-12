Beşiktaş- Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 32'nci haftasında Beşiktaş- Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yolunda rakiplerinin gerisinde kalan siyah- beyazlılar, önümüzdeki sezon Avrupa'da yer almak için üçüncü olmayı hedefliyor. Futbolseverler maç ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, Beşiktaş- Samsunspor maçı ne zaman ve hangi kanalda?
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Trendyol Süper Lig'in 32'nci hafta heyecanı Beşiktaş- Samsunpor maçıyla devam ediyor. Ligde oynadığı son 4 maçta da galibiyet yüzü göremeyen siyah- beyazlılar Samsunpor engelini aşarak seriye son vermek istiyor. Samsunspor ise zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarmayı hedefliyor. Peki, Beşiktaş- Samsunspor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar...
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BEŞİKTAŞ- SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş- Samsunspor maçı 13 Nisan Cumartesi (yarın) saat 19.00'da başlayacak.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
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BEŞİKTAŞ- SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11
Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Zaynutdinov, Gedson, Ghezzal, Muçi, Rashica, Semih, Aboubakar
Samsunspor: Okan, Zeki, Alim, R. van drongelen, Soner, Tait, Bennasser, Holse, Ntcham, Fofana, Mouandilmadji
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BEŞİKTAŞ SON DURUM
Fernando Santos yönetiminde ligde oynadığı son 4 maçı kazanamayan Beşiktaş'ta hedef mutlak galibiyet. Siyah- beyazlılar ligde 31 karşılaşmada 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak dördüncü sırada bulunuyor.