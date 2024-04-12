Beşiktaş- Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 32'nci hafta heyecanı Beşiktaş- Samsunpor maçıyla devam ediyor. Ligde oynadığı son 4 maçta da galibiyet yüzü göremeyen siyah- beyazlılar Samsunpor engelini aşarak seriye son vermek istiyor. Samsunspor ise zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarmayı hedefliyor. Peki, Beşiktaş- Samsunspor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar...