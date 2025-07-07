Beşiktaş rotasını Fransa'ya çevirdi!
Savunma hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Fransa ekibi Le Havre'de forma giyen Etienne Youte'yi gündemine aldı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunmasını güçlendirmek için adımlar atmaya başladı.
Daha öncesinde Tammy Abraham ve David Jurasek transferlerini bitiren siyah-beyazlılar, rotasını Fransa'ya çevirdi.
L'Equipe'in haberine göre Beşiktaş, Le Havre forması giyen 23 yaşındaki stoper Etienne Youte ile ciddi şekilde ilgileniyor.
Alınan bilgilere göre Etienne Youte'nin 5 milyon euroluk bir teklifle La Havre'den ayrılma ihtimali yüksek.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Le Havre forması ile 28 maça çıkan Etienne Youte, gol ve asist katkısında bulunamadı.