Beşiktaş Mahmudu Bajo'da frene bastı!

Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta son günlerde gündeme gelen isimlerden birisi de Mahmudu Bajo olmuştu.

Slovakya'nın Dunajska Streda takımında forma giyen 20 yaşındaki futbolcu için yapılan görüşmeler olumlu ilerlerken oyuncunun menajeri de geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmişti.

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Önceki gün Slovak ekibine ve taraftarlarına sosyal medyadan veda eden Bajo, bu paylaşımını ise kısa süre içinde kaldırdı.

BU hareket kafaları karıştırırken Beşiktaş'ın bu transferde şimdilik frene bastığı öğrenildi.

Yaz transfer dönemine girerken kiralık isimler de dahil edildiğinde yabancı kontenjanını aşan siyah-beyazlılar, orta sahada da kalabalık bir oyuncu grubuna sahip.

Beşiktaş yönetimi, önceliği ilk 11'i güçlendirmeye verirken yabancı kontenjanındaki duruma ve orta sahadan gönderilecek isimlere göre Bajo transferini yeniden değerlendirmeye alacak.

Beşiktaş'a gelmeye istekli olan Bajo, Slovak Ligi'nde bu sezon 36 maçta görev alırken gol katkısı üretemedi.