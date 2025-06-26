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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkan Adayı Ahmet Ürkmezgil'den birlik ve beraberlik vurgusu! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkan Adayı Ahmet Ürkmezgil'den birlik ve beraberlik vurgusu!

        Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu başkanlığına adaylığını açıklayan Ahmet Ürkmezgil açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 12:41 Güncelleme: 26.06.2025 - 12:41
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        Ürkmezgil'den birlik ve beraberlik vurgusu!
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        Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu başkanlığına adaylığını açıklayan Ahmet Ürkmezgil, siyah-beyazlı camianın birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu vurgulayarak yeni bir sayfa açmak istediklerini söyledi.

        Siyah-beyazlı kulüpte 7 yıl genel sekreterlik görevi yapan Ürkmezgil, Tüpraş Stadı'nda bulunan bir restoranda düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Divan başkanlık adaylığında sekiz üye ile yola çıktıklarını belirten Ürkmezgil, "Profesyonel futbolcu geçmişim, genel sekreterlik birikimim ve iş hayatındaki kimliğimle divan başkan adaylığıyla karşınızdayım. Beşiktaş'ın yaşattığı sarsılmaz değerlere, 122 yıllık mazisine sahip çıkmak ve geleceğine yöne vermek için bu kutsal göreve talip olduğumuzu açıklıyorum. Beşiktaşlılık bir duruştur, ahlaktır, kültürdür. Bu kültür sadece kupalar değil, dayanışma, sadakat, vefa ve karakter bırakmıştır. Bize düşen görev bu değerleri daha da yüceltmek. İçinde bulunduğumuz dönemde her zamankinden daha fazla birlik, beraberliğe ve huzura ihtiyaç var." diye konuştu.

        Farklı görüşleri ortak hedeflerde birleştireceklerini anlatan Ahmet Ürkmezgil, şunları kaydetti:

        "Ayrılık değil, birleşme zamanı. Çünkü çok ayrıştık. Kırgınlık değil, kucaklaşma zamanı. Camiamızı birlik divanımızda bütünleşmeye ve birleşmeye davet ediyorum. Çünkü biz birlikte güçlüyüz. Ben değil, biz demek için yola çıkıyoruz. Hiçbir üyemizi dışlamayan bir anlayışla divan kuruluna yakışır biçimde temsil için hep bir arada olacağız. Tecrübe ile genç enerjiyi buluşturacağız. Divan kurlumuzu sadece geçmişin hatıralarına değil, geleceğin vizyonuna yön verecek bir yapıya kavuşturacağız. Omuz omuza verelim. Şeffaflık, saygı ve sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz. Beşiktaş paydasında buluştuğumuz değerlerin yanında olacağız. Beşiktaş için yeni bir sayfa açalım diyeceğiz. Tüm destek veren yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Beşiktaş'a layık bir divan kurulu için hep birlikte çalışmak için buradayız. En büyük hedefim de bu olacak. Tüm adaylara da başarılar diliyorum."

        Siyah-beyazlı kulübün unutulmaz isimlerinden Rasim Kara'nın yanı sıra avukat Uğur Poyraz, Prof. Dr. Ateş Bayazıt ve iş insanı Şenol Demirağ da Ahmet Ürkmezgil'in listesinde yer alıyor.

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