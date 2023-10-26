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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun üçüncü maçında Norveç'in Bodo/Glimt takımına konuk olan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Burak Yılmaz, Galatasaray ile oynanan derbi maçın kadrosuna göre 5 değişiklik yaptı.

Sakatlığı bulunan Daniel Amartey'in yerine Necip Uysal'ı görevlendiren Yılmaz, Lugano maçında kırmızı kart gören Valentin Rosier'in yokluğunda Onur Bulut'u görevlendirdi.

Bakhtiyar Zaynutdinov, Tayfur Bingöl ve Gedson Fernandes'i kenara alan Yılmaz, üç oyuncunun yerine Arthur Masuaku, Jean Onana ve Alex Oxlade-Chamberlain'e forma verdi.

Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Burak Yılmaz savunma hattını Onur Bulut, Necip Uysal, Omar Colley ve Arthur Masuaku'dan oluştururken, orta sahanın merkezini Jean Onana, Amir Hadziahmetovic, Alex Oxlade-Chamberlain üçlüsüne emanet etti.

Burak Yılmaz, siyah-beyazlı takımın hücum hattını ise Rachid Ghezzal, Milot Rashica ve Vincent Aboubakar'tan kurdu.

Maça kulübede başlayan futbolcular da Bodo şehrindeki soğuk havadan etkilendi. Maç saatinde termometreler 3 dereceyi gösterirken Beşiktaş yedek kulübesindeki futbolcular battaniye ile ısınmaya çalıştı.