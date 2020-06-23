AA

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve istasyon koşularıyla başladı.

Pas ve dar alanda top kontrolü çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar ve yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.