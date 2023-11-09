Beşiktaş - Bodo Glimt maçı için nefesler tutuldu. Club Brugge, Bodo/Glimt ve Lugano ile D Grubu'nda yer alan siyah beyazlılar dördüncü maçına çıktı. Zorlu karşılaşma sonrasında UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu güncel puan durumu sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Beşiktaş kaçıncı sırada, kaç puanı var?" İşte Beşiktaş - Bodo Glimt maçı sonrasında oluşan puan durumu...