Beşiktaş kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu puan durumu!
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu dördüncü maçında Bodo Glimt ile karşı karşıya geldi. Mücadele sonrasında Beşiktaş'ın D Grubu'ndaki sıralaması ve puan durumu taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. Grupta Club Brugge, Lugano ve Bodo/Glimt ile mücadele eden Beşiktaş, Bodo Glimt karşısında aldığı mağlubiyet sonrasında oluşan puan durumunu haberimizde derledik. Peki, "Beşiktaş kaçıncı sırada, kaç puanı var?" İşte UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu güncel puan durumu...
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Beşiktaş - Bodo Glimt maçı için nefesler tutuldu. Club Brugge, Bodo/Glimt ve Lugano ile D Grubu'nda yer alan siyah beyazlılar dördüncü maçına çıktı. Zorlu karşılaşma sonrasında UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu güncel puan durumu sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Beşiktaş kaçıncı sırada, kaç puanı var?" İşte Beşiktaş - Bodo Glimt maçı sonrasında oluşan puan durumu...
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UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ D GRUBU'NDA BEŞİKTAŞ KAÇINCI SIRADA?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda 1 puanla 4.sırada yer alıyor.
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UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU
1- Club Brugge 7
2- Bodo Glimt 7
3- Lugano 4
4- Beşiktaş 1
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BEŞİKTAŞ'IN KONFERANS LİGİ FİKSTÜRÜ
9 KASIM PERŞEMBE
Beşiktaş 1 – 2 FK Bodø/Glimt
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30 KASIM PERŞEMBE
Beşiktaş – Club Brugge
14 ARALIK PERŞEMBE
FC Lugano – Beşiktaş