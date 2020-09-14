İHA

Süper Lig'e Trabzonspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, taraftarını mutlu ederken, gözler yönetime çevrildi. Karşılaşmanın ardından açıklama yapan A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ, takviye yapacaklarını ve gereken futbolcularla görüşme halinde olduklarını ifade etti.

Sağ kanat için Gökhan Töre'ye teklifini yapan ve oyuncudan cevap bekleyen siyah-beyazlılar, bu oyuncuyla önümüzdeki günlerde bir kez daha bir araya gelecek. Forvet konusunda Kalinic'i kadrosuna katmak için görüşmelerine devam eden siyah-beyazlılar, aynı zamanda sağ bek transferini de bitirmek istiyor. Ancak bütün bu transferleri tamamlamak için Beşiktaş'ın limit konusun da halletmesi gerekiyor.

BANKALAR BİRLİĞİ BEKLENİYOR

Göreve geldikten hemen sonra Bankalar Birliği'yle anlaşmayı revize etmek için görüşmelere başlayan ve bu konuda büyük yol kat eden Başkan Ahmet Nur Çebi, önümüzdeki günlerde yeniden bu konuyla ilgili görüşmede bulunacak.

Beşiktaş, Bankalar Birliği anlaşmasını revize ederse, kulübün de kasasına nakit akışı sağlanacak. 1.6 milyar TL üzerinden yapılması planlanan anlaşmada 5 yıllık vade 10 yıla çıkarken, faiz indirimi de gerçekleşecek. Beşiktaş'ın anlaşmayı imzalaması durumunda, kulübün kasasına da 160 milyon TL nakit girişi sağlanacak ve transfer için limit açılacak.