Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Beşiktaş'ın yeni yengesi - Magazin haberleri

        Beşiktaş'ın yeni yengesi

        Beşiktaş, Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Çek futbolcu David Jurasek'i, eşi Nikola Jurásková ve kızları Valentina ile birlikte İstanbul'a getirdi. İşte Beşiktaş'ın yeni yengesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 21:48 Güncelleme: 30.06.2025 - 21:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ın yeni yengesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş, Benfica’dan David Jurasek’i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Çek futbolcu, eşi Nikola Jurásková ve kızları Valentina ile birlikte geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeyi imzaladı.

        Böylece Nikola Jurásková resmen Beşiktaş’ın yeni yengesi oldu.

        REKLAM

        David Jurasek, 10 Mart 2024 tarihinde Nikola’ya evlilik teklifinde bulundu.

        Çift, 21 Temmuz 2024’te hayatlarını birleştirdi.

        Evliliklerinin hemen ardından Nikola, kızları Valentina’yı kucağına aldı.

        Ayrıca Nikola Hanáková, Çek kökenli bir voleybolcu olarak da tanınıyor.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Nikola Jurásková
        #david jurasek
        #beşiktaş

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beyaz Saray: Suriye'ye yaptırımlar kaldırılacak
        Beyaz Saray: Suriye'ye yaptırımlar kaldırılacak
        Galatasaray'dan Richarlison bombası!
        Galatasaray'dan Richarlison bombası!
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        18 kişilik gasp çetesi çökertildi
        18 kişilik gasp çetesi çökertildi
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        Beşiktaş'a gelmeden evlilik teklifi
        Beşiktaş'a gelmeden evlilik teklifi
        İşte Abraham'ın İstanbul'a geliş tarihi!
        İşte Abraham'ın İstanbul'a geliş tarihi!
        Narin cinayetinde çarpıcı detay
        Narin cinayetinde çarpıcı detay
        En düşük emekli aylığına düzenleme
        En düşük emekli aylığına düzenleme
        30 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        30 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Rüzgar şiddeti ve yağış beklentileri açıklaması
        Rüzgar şiddeti ve yağış beklentileri açıklaması
        Yunus Akgün'de imza bekleniyor!
        Yunus Akgün'de imza bekleniyor!
        Klima kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Klima kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Yangın işte böyle yayılıyor! Canlı yayında ters rüzgar etkisi!
        Yangın işte böyle yayılıyor! Canlı yayında ters rüzgar etkisi!
        CHP kurultay davası ertelendi
        CHP kurultay davası ertelendi
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Habertürk Anasayfa