Beşiktaş'ın Twente deplasmanında 600 Kartal olacak!
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş'ın Twente'ye konuk olacağı maçta Enschede şehrinin belediye başkanı ve resmi yetkililerle yapılan görüşmeler sonrasında 600 Türk taraftara kontenjan açıldı.
Beşiktaş'ın Twente deplasmanında tribünde yer alacak taraftar sayısı belli oldu
Beşiktaş'ın 30 Ocak'ta Twente ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya Hollandalı yetkililerin kararı gerekçesi ile Siyah-Beyazlı taraftarlar alınmayacaktı.
Başkan Serdal Adalı ve yönetimin bu karar sonrasında yaptığı girişimler olumlu sonuç verdi. Enschede şehrinin belediye başkanı ve resmi yetkililerle yapılan görüşmeler sonrasında 600 Türk taraftara kontenjan açıldı.