Beşiktaş'ın orta saha planı!
Orta sahada kadroda düşünmediği Alex-Oxlade Chamberlain, Musrati ve Onana ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş'ta ilerleyen günlerde Gedson Fernandes'in satışı konusunda da hareketlilik yaşanabilir. Başkan Serdal Adalı'nın hedefi ise çok kaliteli bir 8 numarayı takıma dahil etmek.
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlılar, forvet hattına Tammy Abraham hamlesini yaparken gözler diğer mevkilere çevrildi.
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın en önemli hedeflerinden birisi de orta alana kaliteli bir ismi getirmek.
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Alex-Oxlade Chamberlain ile fesih noktasına gelen siyah-beyazlılar, Musrati ve Jean Onana ile de yollarını ayıracak.
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Musrati'ye Arabistan ekiplerinin ciddi ilgisinin yanı sıra Fransa'dan da talipler var.
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Beşiktaş, kadroda düşünülmeyen ve takımda da kalmak istemeyen Libyalı futbolcudan satış ya da satın alma opsiyonlu kiralama formülleriyle gelir elde etmeyi hedefliyor.
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Genoa'nın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Jean Onana ise yine bir takıma kiralanacak.
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Diğer yandan Gedson Fernandes'e de ciddi teklifler gelmeye devam ediyor.
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Beşiktaş yönetimi, satış konusunu değerlendirmeye alsa da Benfica'ya ödenecek yüzde 50'lik pay konusu çözüme kavuşmadı.
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Başkan Serdal Adalı, Portekiz ekibine payın kaldırılması için ilk etapta 5 milyon Euro, sonrasında ise 7 milyon Euro önerse de kabul görmedi.
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10 milyon Euro ile isteyen Benfica ile pazarlıklar şimdilik tıkanırken Gedson Fernandes'in satışı konusunda ilerleyen günlerde sıcak gelişmeler yaşanabilir.
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Ancak siyah-beyazlılar, buna rağmen kadrosuna kaliteli bir 8 numara katmak için arayışlarını sürdürüyor.
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Napoli forması giyen Frank Anguissa için uzun süre uğraş veren siyah-beyazlılar, İtalyan ekibinin inadının kırılmaması üzerine beklemeye geçmişti.
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Farklı adaylar için de görüşmeler sürerken orta alana kısa süre içinde kaliteli bir takviyenin gelmesi bekleniyor.