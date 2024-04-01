Beşiktaş'ın önceliği yabancı kontenjanı!
Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro planlaması şimdiden başladı. Kadrosuna önemli takviyeler yapacak olan siyah-beyazlı yönetim, öncelikle yabancı kontenjanında yer açmayı amaçlıyor.
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışına erken havlu atan ve Avrupa'da da umduğunu bulamayan Beşiktaş, gelecek sezona iddialı girmek istiyor.
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Gelecek sezon için kolları sıvayan siyah-beyazlılarda, kadro planlaması yapılmaya başlandı.
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Kadrosuna önemli takviyeler yapacak olan Beşiktaş'ın önceliği, yabancı kontenjanında yer açmak...
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Yönetim, gelecek sezon 12'ye düşecek yabancı oyuncu sayısını en iyi şekilde değerlendirmeyi amaçlıyor.
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TRT Spor'un haberine göre; eldeki oyuncuların bazılarını satarak gelir elde etmeyi planlayan siyah beyazlılar, kadrodaki yabancı oyuncu sayısını 7 veya 8'e düşürerek transferde elini rahatlatmanın hesaplarını yapıyor.
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Beşiktaş yönetimi, oyuncu satışları tamamlandıktan sonra özellikle bonservisi elinde olan futbolculara yönelecek.
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Beşiktaş'ta özellikle bir santrfor, 2 stoper, bir sağ bek, bir sol bek ve 2 kanat oyuncusu transferine kesin gözüyle bakılıyor.