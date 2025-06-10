Beşiktaş'ın hazırlık programı belli oldu!
Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2025-2026 sezonu hazırlık programı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı takım, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla başlayacak.
İstanbul'daki hazırlıklarını 3 Temmuz Perşembe gününe kadar sürdürecek siyah-beyazlı ekip, yurt dışı kampını ise 4-18 Temmuz tarihlerinde Avusturya'nın Bad Erlach kasabasında gerçekleştirecek.
Beşiktaş, yeni sezon çalışmaları kapsamında Avusturya kampında dört hazırlık maçı oynayacak.
Siyah-beyazlı takımın, hazırlık maçları programı şöyle:
10 Temmuz Perşembe:
20.00 Beşiktaş-ST Pölten (NV Arena)
13 Temmuz Pazar:
18.00 Beşiktaş-FC Admira Wacker (Datenpol Arena)
16 Temmuz Çarşamba:
19.30 Beşiktaş-Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)
17 Temmuz Perşembe:
19.30 Beşiktaş-Petrzalka 1898 (Ergo Arena)