Beşiktaş'ın gündemindeki Bajo, takımından ayrıldı

Trendyol Süper Lig'de en son oynadığı maçta Çaykur Rizespor'a 2-1 yenilen Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı.

Siyah Beyazlılar'ın transfer listesinde yer alan Mahmudu Bajo, sosyal medya hesabından kulübü Dunajska Streda'ya veda etti.

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20 yaşındaki futbolcunun açıklaması şu şekilde:

"Harika takımım,

Hüzün ve heyecan dolu duygularla sizlere veda ediyorum. Tüm sıkı çalışmanız, özveriniz ve birlikte paylaştığımız sayısız an için hepinize içtenlikle teşekkür ederim. Desteğiniz ve harika insanlar olmanız benim için çok kıymetliydi. Gelecekteki tüm çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hepinizi çok özleyeceğim.

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Muhteşem taraftarlara,

Her şey için teşekkür ederim! Eşsiz desteğiniz benim için her şey demekti. Her maçta gösterdiğiniz tutku ve coşku için sonsuz minnettarım."

"BEŞİKTAŞ'A GELİYOR"

Bajo'nun kulübüne veda etmesi özellikle sosyal medyada, "Artık Beşiktaş'a geliyor." şeklinde yorumlandı.

Güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösterilen genç orta saha oyuncusu, bu sezon kulübünde 36 maçta forma şansı bulmuştu.