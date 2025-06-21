Beşiktaş'ın futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Yiğit Yasin Yüksel YKS'ye girdi
Beşiktaş'ın 18 yaşındaki genç futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na takım arkadaşı Yiğit Yasin Yüksel ile birlikte Etiler Anadolu Lisesi'nde girdi
Giriş: 21.06.2025 - 19:07 Güncelleme: 21.06.2025 - 19:07
Beşiktaş'ın 18 yaşındaki genç yeteneği Mustafa Erhan Hekimoğlu, bugün gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katıldı. Sınav öncesinde takım arkadaşı Yiğit Yasin Yüksel ile objektiflere poz veren Hekimoğlu, sınavını Etiler Anadolu Lisesi’nde tamamladı.
Fotoğraf: Instagram
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ