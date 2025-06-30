Beşiktaş'ın anlaştığı Tammy Abraham'ın İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!
Beşiktaş'ın İtalyan ekibi Roma'dan kadrosuna katmaya hazırlandığı Tammy Abraham'ın İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. Siyah-Beyazlıların, yıldız forvet ile 4 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. İşte detaylar...
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Ciro Immobile ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, forvet transferinde sona geldi.
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Siyah-beyazlılar, İtalya Serie A devi AS Roma'da forma giyen Tammy Abraham'ı kadrosuna katmak üzere.
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Beşiktaş ve İtalyan ekibi transfer için 20 milyon euro civarında bir rakama anlaşma sağladı.
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GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU
27 yaşındaki golcü oyuncu, 1 Temmuz'da (Salı) İstanbul'a gelerek 4 yıllık anlaşmaya imza atacak.
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27 yaşındaki İngiliz golcü, geçen sezon Roma'dan Milan'a kiralanmıştı. Abraham, Milan'da 44 maçta sahaya çıktı ve 10 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.
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Tammy Abraham'ın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor. (Transfermarkt)
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