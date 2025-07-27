Beşiktaş ile adı anılmıştı: Emerson Royal, Flamengo'da! - Futbol Haberleri

Beşiktaş ile adı anılmıştı: Emerson Royal, Flamengo'da! - Futbol Haberleri

Adı transferde daha öncesinde Beşiktaş ile anılan Emerson Royal'in yeni adresi belli oldu.

Brezilyalı oyuncu Milan'dan ayrılıp ülkesine döndü ve yeni takımı Flamengo oldu. 26 yaşındaki sağ bek, Flamengo ile 3 sezonluk sözleşme imzaladı.

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BEŞİKTAŞ İLE DE ANILMIŞTI Brezilyalı oyuncu için Beşiktaş'a satın alma opsiyonu ile geleceği hakkında iddialar ortaya atılmıştı. Emerson Royal, geçtiğimiz sezonda Milan forması ile 26 maça çıktı, gol ve asist katkısında bulunamadı.