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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş ile adı anılmıştı: Emerson Royal, Flamengo'da! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş ile adı anılmıştı: Emerson Royal, Flamengo'da!

        Beşiktaş'ın da gündemine gelen Milan futbolcusu Emerson Royal, Brezilya ekiplerinden Flamengo ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2025 - 10:51 Güncelleme: 27.07.2025 - 10:51
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        Beşiktaş ile adı anılmıştı: Emerson imzayı attı!
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        Adı transferde daha öncesinde Beşiktaş ile anılan Emerson Royal'in yeni adresi belli oldu.

        Brezilyalı oyuncu Milan'dan ayrılıp ülkesine döndü ve yeni takımı Flamengo oldu. 26 yaşındaki sağ bek, Flamengo ile 3 sezonluk sözleşme imzaladı.

        BEŞİKTAŞ İLE DE ANILMIŞTI

        Brezilyalı oyuncu için Beşiktaş'a satın alma opsiyonu ile geleceği hakkında iddialar ortaya atılmıştı.

        Emerson Royal, geçtiğimiz sezonda Milan forması ile 26 maça çıktı, gol ve asist katkısında bulunamadı.

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