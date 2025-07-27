Beşiktaş ile adı anılmıştı: Emerson Royal, Flamengo'da!
Beşiktaş'ın da gündemine gelen Milan futbolcusu Emerson Royal, Brezilya ekiplerinden Flamengo ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Adı transferde daha öncesinde Beşiktaş ile anılan Emerson Royal'in yeni adresi belli oldu.
Brezilyalı oyuncu Milan'dan ayrılıp ülkesine döndü ve yeni takımı Flamengo oldu. 26 yaşındaki sağ bek, Flamengo ile 3 sezonluk sözleşme imzaladı.
BEŞİKTAŞ İLE DE ANILMIŞTI
Brezilyalı oyuncu için Beşiktaş'a satın alma opsiyonu ile geleceği hakkında iddialar ortaya atılmıştı.
Emerson Royal, geçtiğimiz sezonda Milan forması ile 26 maça çıktı, gol ve asist katkısında bulunamadı.