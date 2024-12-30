Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban: Yarın sabah erkenden kulüpte işimizin başına geçiyoruz

Beşiktaş’ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul sona erdi. Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşen ve yaklaşık 12 saat süren seçim maratonunu Serdal Adalı kazandı. Başkan Adalı’nın listesinde olan ve yeni yönetimde ikinci başkan görevini üstlenecek Hakan Daltaban, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Yoğun katılımdan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Daltaban, “Bugün Beşiktaş camiası için çok önemli bir gündü. Beşiktaş camiasının üyelerinin teveccüh göstererek seçimlere rekor bir katılım sağlaması bizim için çok önemli ve değerliydi. Yılbaşı arifesi ve çok soğuk bir hava olmasına rağmen genel kurul üyelerinin bu davranışı konu Beşiktaş olunca ne kadar duyarlı olduklarını bir kez daha gösterdi. Bundan dolayı hepsine minnettarız. İki değerli başkan da Beşiktaş ile ilgili projelerini genel kurul üyelerine sundu. İki başkan adayının da temennisi kim kazanırsa kazansın tek vücut olarak ilerlemesiydi. Bu anlamda çok güzel ve çok anlamlı bir genel kurul geçirdik. Ben şahsım adına Hüseyin Yücel ve ekibine de çok teşekkür ederim. Seçim sürecini birlik ve beraberlik içinde tamamladık. Sonuç olarak genel kurul üyeleri, Serdal Adalı’nın vaat ettiklerine itibar etti. Güven istedik üyelerden ve bunu fazlasıyla aldığımızı düşünüyorum. Omuzlarımızdaki yükü biliyoruz. Yarın sabah erkenden kulüpte işimizin başına geçiyoruz. Yapacak çok işimiz var. En büyük projemiz camianın birlik ve beraberliğini sağlamak. Camianın güven duygusunun tekrar tazelenmeye ihtiyacı var. Bu konuda üzerimize düşün her şeyi yapacağımızdan şüpheniz olmasın. Serdal Başkan ve biz, bugüne kadar verdiğimiz sözleri tutan insanlarız. Çünkü çok kolay popülist sözler vermeyiz. Beşiktaş’ın yazılacak pozitif bir hikâyesinin parçası olmak istiyoruz. Allah bize inşallah o tribünlere tekrar aynı saygınlıkla dönmeyi nasip eder” diye konuştu.

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"HÜSEYİN YÜCEL CAMİANIN KAYBETMEMESİ GEREKEN BİR DEĞERDİR"

Hüseyin Yücel’in Beşiktaş camiası için önemli bir isim olduğunu vurgulayan Hakan Daltaban, “Burada bir tane gerçeğimiz var o da şanlı armamız. Bizim ayrılan bir şeyimiz yok. Hüseyin Yücel, camianın kaybetmemesi gereken bir değeridir. Daha önceden de belirtmiştik. Kendisi bu camiaya hizmet etmiş bir Beşiktaş gönüllüsüdür. Kimse küstüremez. Kimsenin de küstürmesine izin vermeyiz. Daha sabırlı bir ortamda, birlik ve beraberlik için bize yardımcı olmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.