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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban: Bütün mahcubiyetimizle özür diliyoruz - Beşiktaş Haberleri

        Hakan Daltaban: Bütün mahcubiyetimizle özür diliyoruz

        Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, 2-0 mağlup oldukları Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu. Taraftarlardan özür dileyen Daltaban, "Bu seneyi kapatmak zorundayız. Şu anda tek hedefimiz ligi üçüncü bitirmek. Keşke daha iyi bir tabloyla önünüze çıkabilseydim. Bütün mahcubiyetimizle Beşiktaş camiasından özür diliyoruz" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 22:17 Güncelleme: 12.04.2025 - 22:17
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        "Bütün mahcubiyetimizle özür diliyoruz"
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        Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir'e 2-0 mağlup olmaları nedeniyle camiadan ve taraftarlardan özür diledi.

        Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Daltaban, "Çok daha güzel şeyleri konuşmak için burada olmayı arzu ederdim. Öncelikle maçın hakemini ve rakibimiz Başakşehir'i tebrik ediyorum. Maalesef taraftarlarımızdan yönetim kurulu adına özür dilemek zorundayım. Bugüne kadar bu tribünlerde yaşadığımız bütün zulmü bugün taraftarımızın yaşadığını gördük. Bir yönetim kurulu üyesi olarak, yönetim kurulum adına bu açıklamayı yapmak zorundayım. Çok üzgünüz. Bu dönemi maalesef bu kadroyla, bu anlayışla, bu felsefeyle geçirmek zorundayız. Bugün hepinizin dinlediği gibi başkanımız önümüzdeki dönemlerle ilgili birtakım planlarını dile getirdi. Mevcut dönemi kapatmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çok üzücü ve beklemediğimiz bir tabloyla karşı karşıyayız. Tribünlerimizden, camiamızdan özür dilemekten başka şu anda yapabileceğimiz hiçbir şey yok." diye konuştu.

        "BU SENEYİ KAPATMAK ZORUNDAYIZ"

        Kendisinin de siyah-beyazlı tribünlerden geldiğini vurgulayan Hakan Daltaban, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

        "Bu seneyi kapatmak zorundayız. Bu seneyi kapatırken arkadaşlarımıza Beşiktaş formasının değerini, anlayışını, armanın ne olduğunu anlatmakla ömrümüz geçiyor. Bunu anlatmaya devam edeceğiz. Bu seneden sonra her şeyin hesabını daha net verebileceğimiz bir duruma geleceğiz. Ama ben de tribünün bir ferdiyim. Ben bu tribünden gelen biriyim. Herkesin ne hissettiğini biliyorum. Onlarla aynı duyguları hissediyorum. Şu anda tek hedefimiz ligi üçüncü bitirmek. Bununla ilgili çalışmaları yapmak. Keşke daha iyi bir tabloyla önünüze çıkabilseydim. Bütün mahcubiyetimizle Beşiktaş camiasından özür diliyoruz. Mazeret var mı, yok. Hakemle ilgili söyleyebileceğimiz hiçbir şey yok. Rakibimizin sportmenliğiyle ilgili söyleyebileceğimiz hiçbir şey yok."

        "ÖZÜR DİLEMEKTEN BAŞKA YAPABİLECEĞİMİZ HİÇBİR ŞEY YOK"

        Futbolculara "Beşiktaşlılık ruhunu" anlatmaya çalıştıklarının altını çizen siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı, "Beşiktaşlılık ruhunun ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Sanıyorum tam anlamıyla beceremedik. Bütün camiamızdan özür dilemekten başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok. İyi günlerde karşınızdayız. Kötü günlerde de karşınızda olma zorunluluğumuz var. Bu seneyi bu şekilde kapatacağız. Önümüzdeki seneden sonra çok daha güzel planları, çok daha güzel projeleri Beşiktaşlılık ruhunu, arma ruhunu, takım ruhunu, her maçta aynı mücadeleyi görebilmek adına bütün eforumuzu yansıtacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu

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