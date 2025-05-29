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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş için Yaser Asprilla iddiası - Futbol Haberleri

        Beşiktaş için Yaser Asprilla iddiası

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta kanat için rota İspanya'ya kırıldı. İspanya basını, siyah-beyazlıların Girona forması giyen Yaser Asprilla'yı gündemine aldığını iddia etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 12:29 Güncelleme: 29.05.2025 - 12:29
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          Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş için dış basından iddialar gelmeye devam ediyor.

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          İspanya'nın Katalonya bölgesinde yayın yapan RAC1 radyosunun haberine göre Girona'nın Kolombiyalı sağ açığı Yaser Asprilla, Beşiktaş'ın gündeminde.

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          Beşiktaş şef scout'u Eduard Graf ile 21 yaşındaki Kolombiyalı oyuncunun menajeri Jonathan Herrera arasında haftalardır görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

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          Habere göre, Girona'nın Asprilla için 15-20 milyon Euro arasında bonservis bedeli talep ettiği de vurgulandı.

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          Beşiktaş'ın ise bu transfer için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü de masaya koyduğu ifade edildi.

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          Bu sezon La Liga'da 27 maçta 3 gol ve 1 asist üreten Asprilla, , 2022'de ülkesinde Envigado takımından 3 milyon Euro bonservis bedeliyle İngiliz Watford'a gitmiş, Ağustos 2024'te ise 18 milyon Euro bonservis karşılığında İspanyol Girona'ya transfer olmuştu.

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