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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş için Kongo'dan Pululu iddiası! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş için Kongo'dan Pululu iddiası!

        Yeni sezon için golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a yeniden Afimico Pululu iddiası ortaya atıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 11:25 Güncelleme: 23.05.2025 - 11:25
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        Beşiktaş için Kongo'dan Pululu iddiası!
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        Beşiktaş'ta yaz transfer dönemine yaklaşılırken en merak edilen konu forvete kimin transfer edileceği. Siyah-beyazlılar arayışlarını sürdürürken Afrika'dan forvete dair yeni iddialar geldi.

        Demokratik Kongo basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş'ın Polonya ekiplerinden Jagiellonia'da forma giyen Afimico Pululu'ya ilgisi sürüyor.

        Ara transferde de Beşiktaş'ın gündemine gelen Pululu için Monaco, Wolfsburg ile ABD’den Salt Lake City ve Charlotte FC’nin de devrede olduğu belirtildi.

        Polonya ekibinde son sezonuna giren 26 yaşındaki futbolcu için 5 milyon Euro bonservis belirlendiği aktarıldı.

        Pululu, bu sezon UEFA Konferans Ligi’nde 18 karşılaşmada 10 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekmişti.

        Pululu bu sezon toplam 52 karşılaşmada 21 gol, 4 asistle oynadı.

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