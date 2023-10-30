Beşiktaş - Gaziantep FK maçı saat kaçta hangi kanalda?

Eksikler

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Mert Günok'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Bailly, Amartey, Colley, Masuaku, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl ile hastalıkları bulunan Rosier ve Aboubakar maç kadrosunda yer alamayacak. Siyah-beyazlılarda Emrecan Uzunhan ve Tayyip Talha Sanuç ise yaşadıkları uzun sakatlıkların ardından henüz takıma dönemediler. Gaziantep FK'de tedavisi süren Albian Ajeti dışında sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.