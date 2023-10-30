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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş - Gaziantep FK maçı saat kaçta hangi kanalda? - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş - Gaziantep FK maçı saat kaçta hangi kanalda?

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yi konuk edecek. Siyah-beyazlılar, eksik listesi oldukça kabarık... İşte muhtemel 11'ler ve son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 10:01 Güncelleme: 30.10.2023 - 10:27
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yi konuk edecek.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Mete Kalkavan yönetecek.

        • 3

          Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 16 puan yazdırdı.

        • 4

          Oynadığı maçların 3'ünü kazanan ve 6'sından mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 9 puan elde etti.

        • 5

          İki takım arasında ligde 9. randevu

          Beşiktaş, Gaziantep FK ile Süper Lig'de 9. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, 2019-2020 sezonundan bu yana oynanan 8 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 4 galibiyet aldı. Söz konusu maçların 2'sini Gaziantep FK kazanırken, 2'si ise beraberlikle sonuçlandı.

        • 6

          Eksikler

          Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Mert Günok'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Bailly, Amartey, Colley, Masuaku, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl ile hastalıkları bulunan Rosier ve Aboubakar maç kadrosunda yer alamayacak. Siyah-beyazlılarda Emrecan Uzunhan ve Tayyip Talha Sanuç ise yaşadıkları uzun sakatlıkların ardından henüz takıma dönemediler. Gaziantep FK'de tedavisi süren Albian Ajeti dışında sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

        • 7

          MUHTEMEL 11

          Ersin

        • 8

          Onur

        • 9

          Necip

        • 10

          Onana

        • 11

          Zaynutdinov

        • 12

          Amir

        • 13

          Gedson

        • 14

          Chamberlain

        • 15

          Rashica

        • 16

          Ghezzal

        • 17

          Cenk Tosun

        • 18

          Gaziantep FK

          Nita, Djilobodji, Arda, Morais, Nkoulou, Furkan, Jevtovic, Maxim, Markovic, Mustafa, Draguş

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