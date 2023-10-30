Beşiktaş - Gaziantep FK maçı saat kaçta hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yi konuk edecek. Siyah-beyazlılar, eksik listesi oldukça kabarık... İşte muhtemel 11'ler ve son gelişmeler...
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yi konuk edecek.
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Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Mete Kalkavan yönetecek.
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Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 16 puan yazdırdı.
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Oynadığı maçların 3'ünü kazanan ve 6'sından mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 9 puan elde etti.
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İki takım arasında ligde 9. randevu
Beşiktaş, Gaziantep FK ile Süper Lig'de 9. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, 2019-2020 sezonundan bu yana oynanan 8 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 4 galibiyet aldı. Söz konusu maçların 2'sini Gaziantep FK kazanırken, 2'si ise beraberlikle sonuçlandı.
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Eksikler
Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Mert Günok'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Bailly, Amartey, Colley, Masuaku, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl ile hastalıkları bulunan Rosier ve Aboubakar maç kadrosunda yer alamayacak. Siyah-beyazlılarda Emrecan Uzunhan ve Tayyip Talha Sanuç ise yaşadıkları uzun sakatlıkların ardından henüz takıma dönemediler. Gaziantep FK'de tedavisi süren Albian Ajeti dışında sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
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MUHTEMEL 11
Ersin
- 8
Onur
- 9
Necip
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- 10
Onana
- 11
Zaynutdinov
- 12
Amir
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- 13
Gedson
- 14
Chamberlain
- 15
Rashica
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- 16
Ghezzal
- 17
Cenk Tosun
- 18
Gaziantep FK
Nita, Djilobodji, Arda, Morais, Nkoulou, Furkan, Jevtovic, Maxim, Markovic, Mustafa, Draguş
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