Beşiktaş GAİN'e ABD'li forvet!
Beşiktaş GAİN, ABD'li uzun forvet Vitto Brown'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Giriş: 12.07.2025 - 14:39 Güncelleme: 12.07.2025 - 14:39
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, ABD'li uzun forvet Vitto Brown ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki basketbolcu, 2025-2026 sezonunda Beşiktaş'ta yer alacak.
Kariyeri boyunca ABD, İspanya, Fransa ve Türkiye'de çeşitli kulüplerde görev alan Brown, son olarak Fransa'nın Monaco takımında forma giydi.
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