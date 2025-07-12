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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş GAİN'e ABD'li forvet! - Transfer Haberleri

        Beşiktaş GAİN'e ABD'li forvet!

        Beşiktaş GAİN, ABD'li uzun forvet Vitto Brown'u kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 14:39 Güncelleme: 12.07.2025 - 14:39
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        Beşiktaş GAİN'e ABD'li forvet!
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        Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, ABD'li uzun forvet Vitto Brown ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki basketbolcu, 2025-2026 sezonunda Beşiktaş'ta yer alacak.

        Kariyeri boyunca ABD, İspanya, Fransa ve Türkiye'de çeşitli kulüplerde görev alan Brown, son olarak Fransa'nın Monaco takımında forma giydi.

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