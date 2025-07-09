Beşiktaş Gain, Anthony Brown'u kadrosuna kattı!
Beşiktaş Gain, ABD'li basketbolcu Anthony Brown'u kadrosuna kattığını açıkladı!
Giriş: 09.07.2025 - 14:21 Güncelleme: 09.07.2025 - 14:21
Beşiktaş Gain Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Anthony Brown ile sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2025-26 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş GAİN Takımımız, Amerikalı kısa forvet Anthony Brown'ı kadrosuna kattı." ifadeleri kullanıldı.
Anthony Brown son olarak Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom'da forma giymişti.
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