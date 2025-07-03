Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam etti!
Beşiktaş Futbol Takımı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.
Giriş: 03.07.2025 - 14:10 Güncelleme: 03.07.2025 - 14:10
Beşiktaş Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman, ısınma koşularıyla başladı.
İdman, 5'e 2 top kapmanın ardından dar alanda oynanan minyatür kale maçlarla sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarına bugün salonda yapacağı çalışmayla devam edecek.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ