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        Haberler Spor Basketbol STBL Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes son randevuda! - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes son randevuda!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi beşinci maçında Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes, yarın karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 11:11 Güncelleme: 13.06.2025 - 11:11
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        Beşiktaş ile Anadolu Efes son randevuda!
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        BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

        İki takım arasında oynanan serinin ilk maçını Anadolu Efes, 90-87 kazanmıştı. İkinci karşılaşmada rakibine 97-70 üstünlük kuran siyah-beyazlı ekip, seride 1-1 beraberliği yakaladı. Üçüncü maçta sahadan 94-87 galip ayrılan Anadolu Efes seride bir kez daha öne geçse de Beşiktaş Fibabanka, 4. mücadeleyi 75-64 kazanarak yeniden 2-2 eşitliği sağladı.

        Toplamda 3 galibiyete ulaşacak ekibin adını finale yazdıracağı seride yarın galip gelen takım, Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.

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