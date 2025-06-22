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        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş Fibabanka- Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş- Fenerbahçe basket maçı hangi kanalda?

        Beşiktaş Fibabanka- Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geliyor. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele öncesinde, Beşiktaş Fibabanka- Fenerbahçe Beko basket maçının saati ve yayıncı kuruluşu gündemdeki yerini aldı. Peki, "Beşiktaş Fibabanka- Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe - Beşiktaş basket maçı tarihi ve maç saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2025 - 22:59 Güncelleme: 22.06.2025 - 22:59
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        • 1

          Beşiktaş Fibabanka- Fenerbahçe Beko maçı için nefesler tutuldu. Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride, Fenerbahçe Beko'nun 2-1 üstünlüğü bulunuyor. Derbide, Kerem Baki, Hüseyin Çelik ve Mehmet Serdar Ünal hakem üçlüsü görev yapacak. Peki, "Beşiktaş Fibabanka- Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş- Fenerbahçe basket maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" İşte detaylar...

        • 2

          BEŞİKTAŞ FİBABANKA-FENERBAHÇE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Beşiktaş Fibabanka, Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geliyor.

          Beşiktaş Fibabanka- Fenerbahçe Beko maçı 23 Haziran Pazartesi yarın saat 20.30'da başlayacak.

        • 3

          BEŞİKTAŞ -FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

          Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak derbi maçı beIN Sports Haber'den şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          4 GALİBİYETE ULAŞAN ŞAMPİYON OLACAK

          Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride Fenerbahçe Beko'nun 2-1 üstünlüğü bulunuyor.

          Serinin beşinci maçı ise 25 Haziran Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

        • 5

          Fenerbahçe'nin ligde 11 şampiyonluğu var

          Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde 11 kez şampiyonluk yaşadı.

          İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda elde eden sarı-lacivertli takım, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022 ve 2023-2024'te de kupanın sahibi oldu.

        • 6

          Beşiktaş, kupayı 2 kez müzesine götürdü

          Beşiktaş, Basketbol Süper Ligi'nde 2 şampiyonluk elde etti.

          Siyah-beyazlılar, 1974-1975 sezonunda ligi zirvede tamamlayarak ilk kez kupanın sahibi oldu.

          Beşiktaş, 2011-2012'de ise play-off final serisinde Anadolu Efes'e 4-2 üstünlük kurdu ve 37 yıllık özleme son vererek ligde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

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