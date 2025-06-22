Beşiktaş Fibabanka- Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geliyor. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele öncesinde, Beşiktaş Fibabanka- Fenerbahçe Beko basket maçının saati ve yayıncı kuruluşu gündemdeki yerini aldı. Peki, "Beşiktaş Fibabanka- Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe - Beşiktaş basket maçı tarihi ve maç saati...
- 1
Beşiktaş Fibabanka- Fenerbahçe Beko maçı için nefesler tutuldu. Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride, Fenerbahçe Beko'nun 2-1 üstünlüğü bulunuyor. Derbide, Kerem Baki, Hüseyin Çelik ve Mehmet Serdar Ünal hakem üçlüsü görev yapacak. Peki, "Beşiktaş Fibabanka- Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş- Fenerbahçe basket maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" İşte detaylar...
- 2
BEŞİKTAŞ FİBABANKA-FENERBAHÇE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Beşiktaş Fibabanka, Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geliyor.
Beşiktaş Fibabanka- Fenerbahçe Beko maçı 23 Haziran Pazartesi yarın saat 20.30'da başlayacak.
- 3
BEŞİKTAŞ -FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak derbi maçı beIN Sports Haber'den şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.
-
- 4
4 GALİBİYETE ULAŞAN ŞAMPİYON OLACAK
Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride Fenerbahçe Beko'nun 2-1 üstünlüğü bulunuyor.
Serinin beşinci maçı ise 25 Haziran Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
- 5
Fenerbahçe'nin ligde 11 şampiyonluğu var
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde 11 kez şampiyonluk yaşadı.
İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda elde eden sarı-lacivertli takım, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022 ve 2023-2024'te de kupanın sahibi oldu.
- 6
Beşiktaş, kupayı 2 kez müzesine götürdü
Beşiktaş, Basketbol Süper Ligi'nde 2 şampiyonluk elde etti.
Siyah-beyazlılar, 1974-1975 sezonunda ligi zirvede tamamlayarak ilk kez kupanın sahibi oldu.
Beşiktaş, 2011-2012'de ise play-off final serisinde Anadolu Efes'e 4-2 üstünlük kurdu ve 37 yıllık özleme son vererek ligde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.
-