Beşiktaş Fibabanka- Fenerbahçe Beko maçı için nefesler tutuldu. Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride, Fenerbahçe Beko'nun 2-1 üstünlüğü bulunuyor. Derbide, Kerem Baki, Hüseyin Çelik ve Mehmet Serdar Ünal hakem üçlüsü görev yapacak. Peki, "Beşiktaş Fibabanka- Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş- Fenerbahçe basket maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" İşte detaylar...