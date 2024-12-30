Beşiktaş Fibabanka deplasmanda Manisa Basket'e mağlup oldu!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş Fibabanka deplasmanda Manisa Basket'e 94-88 mağlup oldu.
Basketbol Süper Ligi 12’nci hafta mücadelesinde Manisa Basket evinde Beşiktaş’ı 94-88 mağlup etti.
İlk çeyreği konuk ekip 24-21 önde tamamladı. 2'nci periyotta Manisa temsilcisi üstünlük sağlayarak soyunma odasına 7 sayı üstün girdi: 49-42. 3'üncü çeyreği 69-65 önde bitiren Manisa Basket, final periyodunda da rakibine geçit vermeyerek müsabakayı kazandı: 94-88.
Maçın en skorer ismi Manisa Basket’te 34 sayı ile Lee oldu.
Salon: Muradiye
Hakemler: Can Mavisu, Tolga Edis, Berk Kurtulmuş
Manisa Basket: Pickett 7, Acuil 14, Saben Lee 34, Thomas 6, Yunus Emre Sonsırma 7, Chiozza 6, Leon Apaydın 3, White Jr. 17
Beşiktaş Fibabanka: Mathews 15, Needham 24, Yiğit Arslan 5, Sleva 11, Terry 8, Allman 8, Morgan, Kerem Kuthan Konan 9, Martin 8
1. Periyot: 21-24
Devre: 49-42
3. Periyot: 69-65
5 faulle çıkanlar: 33.27 Kerem Kuthan Konan, 37.08 Mathews, Allman 39.50 (Beşiktaş Fibabanka)