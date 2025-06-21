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        Haberler Spor Basketbol STBL Beşiktaş Fibabanka: 98 - Fenerbahçe Beko: 77 | MAÇ SONUCU (Beşiktaş seriyi 2-1'e getirdi) - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş Fibabanka: 98 - Fenerbahçe Beko: 77 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisi 3. maçında Beşiktaş Fibabanka, sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Siyah-beyazlılar mücadeleden 98-77 galip ayrıldı ve seride durumu 2-1'e getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 22:33 Güncelleme: 21.06.2025 - 23:03
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        Beşiktaş seride durumu 2-1'e getirdi
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Beşiktaş Fibabanka, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 98-77 mağlup etti.

        Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, seride durumu 2-1'e getirdi. Dört galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinde 4. müsabaka, 23 Haziran Pazartesi günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

        Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Beko, ilk 3 dakikayı 7-0 üstün geçti. Sarı-lacivertli takıma 17-0'lık seriyle karşılık veren Beşiktaş Fibabanka, 9. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 17-7. Siyah-beyazlı ekip, son 7 dakikasında Fenerbahçe'nin sadece 2 sayı atabildiği ilk periyodu 22-9 üstün bitirdi.

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        İkinci çeyrekte de hız kesmeyen Beşiktaş, skor üretmekte zorlanan sarı-lacivertliler karşısında 16. dakikada farkı 22 sayıya kadar yükseltti: 34-12. Kalan bölümde siyah-beyazlıların Yiğit Arslan ile bulduğu 3 sayılık basketlere Fenerbahçe, Hall ile yanıt verdi. Beşiktaş, ilk 3 dakika dışında rakibine büyük üstünlük kurduğu ilk yarıyı 50-31 önde tamamladı.

        Karşılıklı basketlere sahne olan üçüncü periyotta Fenerbahçe Beko, son bölümde farkı 14 sayıya kadar indirdi. Beşiktaş, dördüncü çeyreğe 72-56 üstün girdi.

        Müsabakanın son 10 dakikalık bölümüne iyi başlayan Fenerbahçe Beko, 32. dakikada farkı 11 sayıya indirdi: 72-61. Ancak çabuk toparlanarak oyunun kontrolünü ele geçiren ve farkı 26 sayıya kadar çıkaran Beşiktaş Fibabanka, sahadan 98-77 galip ayrıldı.

        BERK İBRAHİM UĞURLU SAKATLANDI

        Beşiktaş'ta Berk İbrahim Uğurlu, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

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        Milli oyuncu, 23. dakikada Baldwin ile girdiği ikili mücadelede ayağını zemine ters basmasının ardından yerde kaldı. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından saha kenarına gelen 29 yaşındaki basketbolcu, kalan bölümde süre alamadı.

        Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

        Beşiktaş Fibabanka: Mathews 25, Needham 4, Berk İbrahim Uğurlu 7, Sleva 6, Terry 4, Yiğit Arslan 22, Allman 7, Morgan 7, Plavsic 16, Kerem Kuthan Konan, Ata Özbek, Yağız Aksu

        Fenerbahçe Beko: McCollum 7, Emre Ekşioğlu 3, Guduric 13, Hayes-Davis 2, Birch 7, Hall 14, Melli 3, Melih Mahmutoğlu 6, Baldwin 14, Metecan Birsen 8, Hamza Mestoğlu, Faruk Biberovic

        1. Periyot: 22-9

        Devre: 50-31

        3. Periyot: 72-56

        Beş faulle çıkanlar: 33.21 Baldwin (Fenerbahçe Beko), 35.38 Needham, 38.28 Sleva (Beşiktaş Fibabanka)

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