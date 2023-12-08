Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        37
        Galatasaray
        GS
        37
        Beşiktaş
        BJK
        26
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        23
        Trabzonspor
        TS
        23
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        23
        Kasımpaşa
        KSM
        21
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        21
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        20
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        18
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        17
        MKE Ankaragücü
        MKE
        17
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        15
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        13
        Rams Başakşehir
        İBFK
        12
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        11
        İstanbulspor
        İST
        8
        Haberler Spor Futbol Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Futbol Haberleri

        Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

        Süper Lig'de 15. hafta dev bir maça sahne olacak. Lider Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk oluyor. Dev derbi öncesinde Beşiktaş - Fenerbahçe maçının oynanacağı tarih ve saat futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte zirve yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2023 - 00:36 Güncelleme: 08.12.2023 - 00:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Beşiktaş Fenerbahçe derbisi için nefesler tutuldu. Zirve yarışını doğrudan ilgilendiren Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesinde biletler 6 Aralık Çarşamba akşamı satışa sunuldu. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri derbiyi kazanarak zirve takibini sürdürmek isterken, İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe rakibini yenip liderliğini sürdürmek istiyor. Peki, "Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Beşiktaş - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler...

        • 2

          BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

          Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 9 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.

        • 3

          BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

          Beşiktaş Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİ MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

          Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı biletleri 6 Aralık Çarşamba günü satışa çıktı. İşte bilet fiyatları.

          1. KATEGORİ 1.720 TL

          102-125 BLOK 1.600 TL

          2. KATEGORİ 1.360 TL

          3. KATEGORİ 1.120 TL

          4. KATEGORİ 960 TL

          5. KATEGORİ 880 TL

          415-416 BLOK 880 TL

          414-417 BLOK 800 TL

          6. KATEGORİ 760 TL

          413-418 BLOK 720 TL

          7. KATEGORİ 360 TL

          8. KATEGORİ 340 TL

          LOCA 162 22.500 TL

          VIP 100 17.500 TL

          VIP 101-126 15:00 TL

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Azerbaycan ve Ermenistan'dan barış anlaşması
        Azerbaycan ve Ermenistan'dan barış anlaşması
        Türkiye ile Yunanistan arasında buzlar eriyor!
        Türkiye ile Yunanistan arasında buzlar eriyor!
        Donald Trump'tan tepki: Bu bir cadı avı
        Donald Trump'tan tepki: Bu bir cadı avı
        Motosikletli kurye öldü! Sürücü serbest!
        Motosikletli kurye öldü! Sürücü serbest!
        Haluk Levent: Alnımızın akıyla bu süreç tamamlandı
        Haluk Levent: Alnımızın akıyla bu süreç tamamlandı
        Ender Saraç iddialar hakkında "İftira, görüntüler montaj” dedi
        Ender Saraç iddialar hakkında "İftira, görüntüler montaj” dedi
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen'den açıklamalar
        TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen'den açıklamalar
        2 aylık bebeğini döven cani babanın cezası belli oldu
        2 aylık bebeğini döven cani babanın cezası belli oldu
        Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Kiralık futbolcular ne yapıyor?
        Kiralık futbolcular ne yapıyor?
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        Erkan imzalı 200 TL'lik banknotlar tedavülde
        Erkan imzalı 200 TL'lik banknotlar tedavülde
        Eşi tansiyon hastası olanlara kötü haber!
        Eşi tansiyon hastası olanlara kötü haber!
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        'Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım'
        'Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım'
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Habertürk Anasayfa