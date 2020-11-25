Erkek basketbolda sezona çok kötü bir başlangıç yapsa da son 3 maçta aldığı 2 galibiyetle nefes alan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Dün ABD'li oyun kurucu Joel Berry II'yi kadrosuna kattığını açıklayan siyah-beyazlılar, bir başka ABD'li Troy Williams ile de her konuda anlaşmaya varmıştı. Ancak Kovid-19 testi pozitif çıkan ve uçağa binemeyen 25 yaşındaki forvetin transferinin askıya alınıp farklı isimlere yönelineceği konuşulsa da böyle bir durum gerçekleşmedi. Karantina süresini tamamlamak üzere olan Williams'ın bu hafta İstanbul'a gelerek Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.

NBA’de New York Knicks, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings ve Houston Rockets'ta forma giyen Williams, geçtiğimiz sezonu ise İtalya’nın Pesero takımında geçirdi. Williams süre aldığı 8 maçta 16 sayı, 3.6 ribaunt ve 1.5 asistlik performans sergiledi.