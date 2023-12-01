Beşiktaş-Club Brugge maçı yazar yorumları
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Club Brugge'ü ağırlayan Beşiktaş, sahadan 5-0 mağlup ayrılarak büyük bir hezimet yaşadı. Spor yazarları, Beşiktaş'ın Club Brugge karşısındaki performansını değerlendirdi
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Bilal Meşe (Milliyet): Beşiktaş’ın Avrupa Konferans Ligi’ne veda etmesinin faturasını kime çıkaracağız, Şenol Güneş’e mi, yoksa Burak Yılmaz’a mı? Yoksa bu oyunun asıl aktörlerine mi? Aslan payı, o formayı taşıyanlardadır, bunu bilir, bunu söyleriz! Diyeceksiniz ki, olan olmuş, oturup ağıtlar yakmanın da bir anlamı yok, haklısınız!
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Farklı mağlubiyete kılıf arayacak halimiz yok, ancak Tayfur ve Onur zorunlu olarak farklı pozisyonlarda oynadılar, savunmanın dağılması da bundandır! Tablo ne olursa olsun, koca Beşiktaş sahasında rakibinden beş gol yemez, yememesi gerekir, Kartal’a yakışmadı bu skor! Hani kıran - kırana mücadele edersiniz, yenilirsiniz, eyvallah. Üretimi geçtik arkadaş, takım savunmasının yerinde yeller esti, elini - kolunu sallayan Ersin’le karşı karşıya kaldı, golleri sıraladılar!
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Ali Gültiken (Sabah): Futbolda şu gerçek hiç değişmez; Hedef kaybolduğu anda oyuncu da oyun da gerçek kimliğinden çok uzaklaşıyor. İlk karşılaşmada skor belli bir yerde kalsa da oyun performansıyla Club Brugge nasıl bir takım olduğunu çok net ortaya koymuştu. İstanbul'da da bu oyunu göstermesi bekleniyordu. Bu konuda bir sürpriz yapmadılar. Sıkıntı Beşiktaş'ın kendisinde...
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Futbolcuların oyun disiplininden bu kadar koparak oynamaları anlaşılır değil. Takımın kendi içerisinde bir reaksiyon ortaya koyabilmesi en azından mücadele olarak ayakta kalması gerekirdi.Yeni oynayan futbolcuları mazeretleriyle kabul edebiliriz ama bu sezon takıma katılan yabancı oyuncuların sahadaki davranışları ve performansları Beşiktaş adına çok büyük bir hayal kırıklığı olarak devam ediyor.
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Mehmet Ayan (Habertürk): Bazen hocalarımız lafın nereye gideceğini bilmeyecek kadar iletişimden uzaklar. İnanamadım basın toplantısında Rıza hocanın sözlerine. Gruptan çıkamayabilirsin, maçta da hiiiççç iddian olmayabilir ancak ‘bazı mevkiilerde oynatacak oyuncu bulamıyorum’ nasıl bir iletişimdir. Düşünsenize Serpil Hamdi Tüzün’ün 17 yaşındaki Rıza’dan sarf-ı nazar edip ona forma şansı vermediğini! Dönemin gazetelerine de oynatacak oyuncu bulamadığını söylediğini.
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Ne kadar gerçek olursa olsun bu cümleler, kamuoyu önünde söylenmez, muhatabı hiçbir oyuncu o maçı önemsemez. Maçın nev’ine olursa olsun sahaya çıkan forma siyah-beyaz, takımın adı Beşiktaş’tır. Ve bu kurşuni laflardan oynayan da etkilenir oynamayan da! Çok iyi bir Beşiktaşlı olan Yiğit Tezcan dostumuzun twitini 60.dakikada gördüm. Maç 0-4 idi… SERİ KIRMIZI KARTLARLA HÜKMEN YENİLMEYİ ÖNERİYORUM yazıyordu. Halet-i ruhhiyeyi en iyi tarif eden 6 kelime olabilir mi sizce de?
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Ali Ece (Fanatik): Beşiktaş’ın şu anda bir takımı yok aslında: Birbiriyle son derece uyumsuz oyunculardan ibaret bir kadrosu var sadece. Şenol Güneş zamanı dediğimin arkasındayım: Bu kadroyu yönetmesi için Klopp veya Guardiola da takımın başına getirilse bu oyuncu malzemesinden anlamlı bir futbol takımı çıkması imkansız!
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Orta sahada Gedson’un ilk 11’de başlamadığı her maçta olduğu gibi rakip elini kolunu sallayarak geldi, golleri attı gitti maalesef. Beşiktaş ilk 20 dakikada 2-0 yenik düştüğünde bile pasla organize atak geliştiremedi. Dünkü berbat performanstan daha fazla bahsetmek istemiyorum çünkü bu kadro oldukça Beşiktaşlı’nın mutlu olması zor. Beşiktaş futbol şubesi şu anda sportif bir enkazdan farksız.
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İbrahim Yıldız (Habertürk): Karşılaşmanın tamamında ezik bir oyun sergilediler. Rakibi rahatsız edecek tek olumlu hareket yapamadılar. Brugge ceza sahasına girmekte zorlandılar. Hatta hiç pozisyon bulamadılar. Takım eksik olabilir, fakat mücadele etmeden bir oyun kabul edilecek bir durum değil. Gerçekten, utanılacak bir sonuç ve hüsranla biten bir Avrupa maçı izledik. Yenilen gollerde savunmanın hatalarını ancak genç takımlar yapar. Nasıl olsa iddiamız kalmadı anlayışı tarihi bir yenilgi getirdi.
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Koskocaman Beşiktaş bu sonucu hak etmedi. Belli ki, hocasından oyuncusuna kadar herkes iş olsun diye sahaya çıkmıştı. 5-0’lık yenilgiyi teknik ve taktik olarak eleştirmek yersiz. Bütün olarak bakıldığında takım olarak beyaz bayrak çekilmişti. Bu yenilgiyle birlikte sorgulanması gereken en önemli konu neden bu kadar çok sakatlığın olmasıdır. Yaşanan hayal kırıklığının bir başka nedeni de, takıma yeni katılan isimlerdir. Kim neye göre bu transferleri yaptı ise, sonuç ortada. Takımın bu kadar kötü oynaması, boşa giden milyon dolarları bir kez daha akla getiriyor doğal olarak.
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Cem Dizdar (Fanatik): Sezonun başından bu yana Beşiktaş’ın antrenman sorunları apaçık ortadaydı. Dün akşam yaşananlar bu durumun sadece sonucudur. Düşünün, maç öncesi elinde oyuncu olmadığını söyledikten sonra sahaya haniyse milli takımlar seviyesi bir kadro süren teknik adamın takımı maç boyu sahada uyurgezer gibiydi. Üstelik bu teknik adam 17 yaşında Beşiktaş A takımıyla sahaya gönderilmişti o zamanki hocası tarafından!
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Beşiktaşlı oyuncuların neredeyse tümünde düşük reaksiyon seviyesi gözleniyordu. Rakipleri ne kadar hızlı düşünüyor, uyguluyorsa onlar tam tersi durumdaydı. Yine de sorun kesinlikle Çalımbay ve ekibinde değil. Durum tamamen geçmişten gelen antrenman sorunuydu. Bir de düşünün ki bu takım ligin üçüncüsü! Hangisinin durumu daha acıklı acaba?
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Oktay Derelioğlu (Takvim): Soğuk bir havada, iddiası olmayan bir takım vardı sahada ancak buna rağmen tribüne gelen taraftarların hatırına daha istekli oynamalıydı Beşiktaşlı futbolcular. Beşiktaş adına havasız, zevksiz, hazırlık maçından daha kalitesiz bir mücadeleydi.
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Herhalde Cenk Tosun ve Aboubakar'ın oynamasının tek nedeni benim gol rekorumu kırmaktı... 3 Aralık'ta hem takım Ankaragücü deplasmanına çıkacak hem de yönetim değişecek ve yeni başkan seçilecek. Yeni gelen yönetimin yapacağı transferler gelecek adına çok önemli olacak. Yapacak bir hata daha kalmadı.
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Uğur Meleke (Hürriyet): Brugge karşısına çıkan Beşiktaş, ilk maçın hemen hemen bir kopyasını sahneledi İstanbul’da. Tek fark, ilk maçta da tek kale oynayan Brugge’ün bu kez sayısız net pozisyonunu harcamamasıydı. Belçikalılar üçüncü bölgede verimli oynayınca maalesef farklı bir sonuç çıktı ortaya.
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