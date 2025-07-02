Beşiktaş, Ciro Immobile ile yollarını ayırdı!

Hücum hattını Tammy Abraham'la güçlendiren Beşiktaş'ta bir de ayrılık yaşandı.

Bir süredir Ciro Immobile ile sözleşme fesih için görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, İtalyan yıldızla anlaşma sağladı.

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"FORVET HATTINA YENİ BİR HAMLE GELECEK" Son gelişmeleri HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç aktardı. Genç, "Beşiktaş, Ciro Immobile ile fesih konusunda anlaşmaya vardı. İtalyan oyuncu bir süredir ülkesinden Bologna ile görüşüyordu ve 2 milyon Euro'luk teklif almıştı. Beşiktaş'la son senesine girmişti ve yıllık 6 milyon Euro kazanıyordu. Fesih konusunda anlaşmaya varılınca Immobile'nin de İstanbul'dan ayrılması bekleniyor. Forvet hattına yeni bir hamlenin gelmesini bekliyoruz." dedi. REKLAM

FESİH BEDELİ BELLİ OLDU! Beşiktaş'ın Ciro Immobile'ye ödeyeceği fesih bedeli de belli oldu. Siyah-beyazlılar İtalyan santrfora 2.65 milyon Euro'yu Temmuz 2026'ya kadar 5 taksitte ödeyecek.

35 yaşındaki futbolcu geçen sezon Beşiktaş'ta 41 maça çıkarken 19 gol - 4 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 702 dakika sahada kaldı. Siyah-beyazlılar geçtiğimiz yaz transfer döneminde İtalyan golcü için Lazio'ya 2 milyon Euro bonservis ödemişti. 🎙️ HT Spor muhabiri @ogzhngenc, yaşanan gelişmenin detaylarını aktardı. pic.twitter.com/f7FVj57b8r — HT Spor (@HTSpor) July 2, 2025