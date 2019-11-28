Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu beşinci maçında Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı konuk ediyor.

BEŞİKTAŞ - BRATİSLAVA

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Enea Jorgji

SAAT: 20.55

YAYIN: beIN Sports 1

BEŞİKTAŞ: Karius, Necip, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Oğuzhan, Caner, Diaby, Boyd, Umut

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

4 MAÇTA DA YENİLDİ

Siyah-beyazlı takım, grubundaki 4 maçı da yenilgiyle tamamladı. K Grubu'ndaki ilk karşılaşmada Slovan Bratislava'ya 4-2 yenilen Beşiktaş, İstanbul'da Wolverpampton'a 1-0 ve Braga'ya 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, son olarak Braga ile deplasmanda yaptığı karşılaşmadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

KÖTÜ SERİYİ BİTİRMEK İSTİYOR

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki tarihinin en uzun yenilgi serisini de sonlandırmaya çalışacak. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçta Malmö'ye 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, bu sezon ise oynadığı 4 karşılaşmayı da mağlubiyetle tamamladı. Avrupa kupalarında son 5 maçını mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, daha önce 3 defa dörder yenilgili serilerle karşı karşıya kalmıştı.

LENS CEZALI

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Jeremain Lens, Slovan Bratislava karşısında görev alamayacak. Lens, siyah-beyazlı ekibin Braga ile deplasmanda yaptığı karşılaşmada kırmızı kart görmüştü.

221. RANDEVU

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 220 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 91 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 292 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 318 gol gördü.