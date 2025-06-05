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        Haberler Spor Basketbol TKBL Beşiktaş BOA, Amy Nnenna Okonkwo'yu kadrosuna kattı! - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş BOA, Amy Nnenna Okonkwo'yu kadrosuna kattı!

        Beşiktaş Boa Kadın Basketbol Takımı, Ffrvet pozisyonunda görev alan Amy Nnenna Okonkwo'yu transfer etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 12:23 Güncelleme: 05.06.2025 - 12:23
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        Beşiktaş BOA, Okonkwo'yu kadrosuna kattı!
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        Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, 29 yaşındaki Nijeryalı forvet oyuncusu Amy Nnenna Okonkwo'yu kadrosuna kattığını açıkladı

        Beşiktaş resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre;

        "Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımımız, 2025/26 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Nijeryalı oyuncu Amy Nnenna Okonkwo ile sözleşme imzaladı.

        Profesyonel kariyerine 2014 yılında NCAA ekibi USC ile başlayan oyuncu uzun forvet pozisyonunda görev yapmaktadır.

        Okonkwo'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Okonkwo, son olarak Fransız takımı Tango Bourges Basket takımında görev yaptı.

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