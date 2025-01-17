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        Haberler Gündem Politika Beşiktaş Belediye Başkanlığı için 3 aday | Son dakika haberleri

        Beşiktaş Belediye Başkan Vekilliği için 3 aday

        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklandıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınması nedeniyle Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekilini seçmek için 23 Ocak Perşembe günü toplanacak

        Giriş: 17.01.2025 - 21:07 Güncelleme: 17.01.2025 - 22:27
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        Akpolat'ın yerine 3 aday
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütünün belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin 13 Ocak’ta emniyet 47 şüpheliye yönelik şafak operasyonu yaptı. Aralarında Esenyurt, Beşiktaş Belediye başkanları ve çalışanlarıyla Beltaş yöneticilerinin de bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş’ın da olduğu 23 kişi 17 Ocak’ta tutuklandı. 17 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANINI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRDI

        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, beraberindeki 7 şüpheliyle birlikte memur tutukluların bulunduğu Üsküdar Paşakapısı Cezaevi’ne gönderildi. Ardından İçişleri Bakanlığı Rıza Akpolat’ın Belediye Başkanlığı görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

        BAŞKANLIK SEÇİMİ İÇİN 3 ADAY

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre yaşanan gelişmeler üzerine CHP örgütünde Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili'nin kim olacağı konuşulmaya başlandı. Kulislerde Beşiktaş Belediye Meclisi’nin 23 Ocak Perşembe günü toplanacağı ve başkanı seçeceği konuşuluyor.

        Ali Rıza Yılmaz
        Ali Rıza Yılmaz

        Beşiktaş Belediye Başkanı Yardımcısı ve Meclis Üyesi Ali Rıza Yılmaz, Beşiktaş Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi İlker Uluer ve İBB grup sekreterliği görevi de bulunan Beşiktaş Belediyesi Meclis üyelerinden Ömer Rasim Şişman’ın Beşiktaş’ın yeni başkan vekili olmak için aday olacağı iddialar arasında. CHP İstanbul il Başkanı Özgür Çelik'in de adaylardan Ömer Rasim Şişman'ı desteklediği belirtiliyor.

        İlker Uluer
        İlker Uluer

        3 ismin başkanlığa adaylığı konuşulurken CHP kulislerinde öne çıkan ilk isim Ali Rıza Yılmaz, parti tecrübesi ve yaşı nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Yılmaz’ı isteyeceği de kulislerde konuşulanlar arasında. Öte yandan Rıza Akpolat’ın belediye vekilliği koltuğuna önerdiği ismin de İlker Uluer olduğu Rıza Akpolat’a yakın olan isimlerin Uluer’i seçeceği de iddialar arasında.

        Ömer Rasim Şişman
        Ömer Rasim Şişman

        Mevzuata göre görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yerine belediye meclisleri kendi üyeleri arasında birisini belediye başkan vekili olarak seçiyor.

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        #beşiktaş belediyesi
        #ALİ RIZA YILMAZ
        #İlker Uluer
        #Ömer Rasim Şişman
        #Son dakika haberler
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