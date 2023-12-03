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        Haberler Spor Futbol Beşiktaş başkanı adayı Serdal Adalı kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Serdal Adalı'nın listesinde kimler var? - Futbol Haberleri

        Serdal Adalı kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Beşiktaş başkanı adayı Serdal Adalı'nın listesi...

        Beşiktaş 35. başkanını seçiyor. Hasan Arat ile birlikte iki başkan adayından biri olan Serdal Adalı, 3. kez Beşiktaş Başkanı olmak için yarışacak. Bugün saat 10::00 itibariyle 21 binden fazla üyenin katılımıyla gerçekleşecek seçim öncesi Adalı'nın hayat hikayesi ve seçime girdiği listesine dair bilgileri derledik!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2023 - 13:32 Güncelleme: 03.12.2023 - 13:32
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        • 1

          Beşiktaş'ta yeni başkan bugün BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek ve saat 10.00'da başlayacak kongrede belli olacak. Söz konusu seçimde beyaz oy pusulası ile yarışacak başkan adayı Serdal Adalı'nın hayat hikayesinden satırbaşlarını ve listesine dair detayları derledik!

        • 2

          İŞTE BEŞİKTAŞ BAŞKAN ADAYI SERDAL ADALI'NIN LİSTESİ

          Metin Keçeli, Hakan Daltaban, Uğur Fora, Orhan Özalp, Ufuk Akçiğit, Çağatay Abraş, Kaan Kasacı, Aykan Aydın, Atilla Bingöl, Melih Aydoğdu, Hazal Kalkavan Karahan, Mustafa Mollaoğlu, Mahir Kaplan.

        • 3

          SERDAL ADALI KİMDİR?

          Serdal Adalı, 1964 yılında Adana'da doğdu. 1984 yılında iş hayatına atıldı. Babasının rahatsızlığı dolayısıyla California Üniversitesi'ndeki lisans eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan Adalı, ailesinin desteğiyle Adalı Holding'i kurdu.

          İnşaat, servis, lojistik, catering ve enerji alanlarında 6 bini aşkın çalışanıyla uluslararası alanda iş yapmaktadır.

          21 Eylül 2012 tarihinde Veliefendi Hipodromu Şeref Salonu'nda yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu sonrası Türkiye Jokey Kulübü'nün 25. başkanı oldu.

        • 4

          Beşiktaş kulübünde futbol şube sorumlusu ve asbaşkan olarak görev almıştır. 25 Mayıs 2013 tarihindeki yazılı açıklamayla Beşiktaş başkanlığına adaylığını açıkladı. Ancak 16 Haziran 2013 tarihindeki başkanlık seçimini kaybetmiştir.

          Ekim 2019 yılında Fikret Orman'ın istifasından sonra Beşiktaş başkanlık yarışına aday oldu. Ancak Ahmet Nur Çebi'nin ardından 2. oldu. Yarışta 3. olan ise Hürser Tekinoktay'dı.

        • 5

          Serdal Adalı, 12 Temmuz 2011'de "Şike yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı. Savcılık tarafından ifadesi alınan Adalı, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

          Yaklaşık 5 ay Metris Cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra Sporda Şiddet ve Düzensizliği Önleme Yasası'nda yapılan değişiklikten sonra tahliye edildi.

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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