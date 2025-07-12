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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş - Admira Wacker maçı HT Spor'da! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş - Admira Wacker maçı HT Spor'da!

        Beşiktaş, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek. TSİ 20.00'de başlayacak mücadele HT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2025 - 09:26 Güncelleme: 12.07.2025 - 17:19
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        Beşiktaş - A.Wacker maçı HT Spor'da!
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        Beşiktaş, sezonun ikinci hazırlık maçında yarın Avusturya ekibi Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek.

        Mödling şehrine bağlı Südstadt kasabasındaki Datenpol Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 18.00'de başlayacak.

        Karşılaşma HT Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.

        Hazırlık maçı için siyah-beyazlı taraftarlara ayrılan biletlerin tükendiği öğrenildi.

        Beşiktaş'ın HT Spor'dan yayınlanacak olan hazırlık maçlarının programı şöyle:

        Yarın:

        18.00 Beşiktaş-FC Admira Wacker (Datenpol Arena)

        16 Temmuz Çarşamba:

        19.30 Beşiktaş-Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)

        17 Temmuz Perşembe:

        19.30 Beşiktaş-Petrzalka 1898 (Ergo Arena)

        İkinci etap çalışmalarını Avusturya'nın Wiener Neustadt kentine bağlı Bad Erlach kasabasında sürdüren siyah-beyazlılar, ilk hazırlık karşılaşmasında St. Pölten'i 2-0 yenmişti.

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