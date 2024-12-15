Beşiktaş Adana Demirspor'a hazır!

Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor ile oynayacağı maç için bugün saat 17.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Adana’ya giderek kampa girecek.

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