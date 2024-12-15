Beşiktaş Adana Demirspor'a hazır!
Beşiktaş, Süper Lig'in 16''ncı haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Giriş: 15.12.2024 - 14:48 Güncelleme: 15.12.2024 - 14:48
Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor ile oynayacağı maç için bugün saat 17.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Adana’ya giderek kampa girecek.
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