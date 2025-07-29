Beşiktaş, Acıbadem ile nikah tazeledi!

Beşiktaş Kulübü, Acıbadem Sağlık Grubu ile sponsorluk anlaşmasını 2027-28 sezonu sonuna kadar yeniledi.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Kulübümüz; 5 ülkede toplam 25 hastane, 15 tıp merkezi ile hizmet veren, sporcu sağlığı alanında deneyimli uzmanları ve güçlü alt yapısıyla öne çıkan, Türkiye'nin ilk ve tek FIFA Mükemmeliyet Merkezi sertifikasına sahip Acıbadem Sağlık Grubu ile sponsorluk anlaşmasını 2027-28 sezonu sonuna kadar yeniledi. Sponsorluk anlaşmasının camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

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Acıbadem Sağlık Grubu, yenilenen sponsorluk anlaşmasıyla siyah-beyazlı kulübün tüm branşlarındaki sporculara 3 yıl boyunca sağlık hizmeti sunacak.