Beşiktaş, Porto'da forma giyen 28 yaşındaki Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar ile görüşmelere başladı.

TRT Spor'da yer alan habere göre; siyah-beyazlılar, yıldız oyuncunun sağlık raporlarını talep etti.

Kamerunlu forvet, 2016-2017 sezonunda kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giymişti. Aboubakar, 38 resmi maçta 19 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.