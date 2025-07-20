Beşiktaş'a transferi iptal olmuştu: Kyle Walker-Peters imzayı attı!
West Ham United, Beşiktaş'ın son anda transferinden vazgeçtiği Kyle Walker-Peters'ı transfer ettiğini açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, İngiliz futbolcu Kyle Walker-Peters'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki Walker-Peters ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Kariyerine Tottenham'da başlayan 28 yaşındaki sağ bek, 2020'de Southampton'a transfer olmuştu.
Walker-Peters, geçen sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle takımından ayrılmıştı.
Southampton kariyerinde 202 maça çıkan İngiliz oyuncu, 7 gol kaydetti.
BEŞİKTAŞ PRENSİP ANLAŞMASINA VARMIŞTI!
Beşiktaş, prensip anlaşmasına vardığı İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters'ın İstanbul'a gelişi üst üste iki kez ertelenmiş, siyah-beyazlılar bunun üzerine transferden vazgeçildiğini duyurmuştu.