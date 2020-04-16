Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran ve şu anda Hollanda Ligi devlerinden Feyenoord'un başında olan Dick Advocaat'tan Beşiktaş'a müjdeli haber geldi! Takımdaki en yüksek ücreti alan isimler arasında bulunan Jeremain Lens ile Oğuzhan Özyakup’a talip çıktı. O takım Oğuzhan’ın şu an kiralık olarak formasını giydiği Feyenoord. Voetbal4u.com’un haberine göre; teknik direktör Dick Advocaat, Feyenoord ile olan sözleşmesini uzatacak. Hollandalı çalıştırıcı, takımda kalması halinde ise yönetimden Oğuzhan Özyakup’un bonservisinin alınmasını, Jeremain Lens’i de takımında görmek istediğini yönetime iletti.

SIKINTILARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Haberde Feyenoord’un Jeremain Lens için Beşiktaş’a 1.5 milyon euro bonservis ödemeye hazır olduğu bilgisine de yer verildi. Eredivisie ekibinin Oğuzhan için de aynı miktarda bir ücreti gözden çıkaracağını belirten Hollanda basını iki oyuncunun da sözleşmelerinin 2022’de tamamlanacağına dikkat çekti. Haberde, Beşiktaş’ın yaşadığı ekonomik sıkıntılara da değinilirken Hollandalılara göre Feyenoord yönetimi yaz transfer döneminde Siyah-Beyazlı takımla masaya oturacak.

KAPIYI AÇIK BIRAKMIŞTI

Advocaat, Oğuzhan’da olduğu gibi Lens’i de devre arasında istemiş ancak, Hollandalı oyuncu ülkesine dönmeyi kabul etmemişti. Tecrübeli teknik adam daha sonrasında, “Lens’le konuştum. Bana Beşiktaş’ta kalmak istediğini söyledi. 2.5 yıl daha sözleşmesi var ama görüşmelerimiz devam ediyor” açıklamasını yaparak transferin yaz ayında gerçekleşebileceğinin sinyalini vermişti. Oğuzhan da Feyenoord’a gittikten sonra, “Çok iyiyim. Ailemle birlikteyim. Futboldan tekrar zevk almaya başladım” açıklamasını yapmıştı.