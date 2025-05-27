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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'a Nijerya'dan sürpriz iddia! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'a Nijerya'dan sürpriz iddia!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili Afrika'dan yeni bir iddia ortaya atıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 11:38 Güncelleme: 27.05.2025 - 11:38
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        Beşiktaş'a Nijerya'dan sürpriz iddia!
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili Nijerya basınından sürpriz bir haber geldi.

        Afrika ülkesinde yayın yapan Own Goal Nigeria isimli internet sitesinin haberine göre Beşiktaş, Slavia Prag forması giyen Igoh Ogbu ile ilgileniyor.

        25 yaşındaki stoper, sözleşmesini geçtiğimiz günlerde 2027'ye kadar uzatsa da Beşiktaş'ın bu transfer için 5 milyon Euro ödemesinin yeterli olacağı ifade edildi.

        Daha önce ismi Ligue 1 ekiplerinden Lille ile de anılan Ogbu'yu Solskjaer'in çok beğendiği ve yeni sezonda kurulacak kadroda görmek istediği belirtildi.

        Ogbu bu sezon Slavia Prag'da 34 maça çıkarken 2 gol ve 1 asist üretti.

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