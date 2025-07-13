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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'a İngiliz sağ bek: Kyle Walker-Peters - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'a İngiliz sağ bek: Kyle Walker-Peters

        Beşiktaş, İngiliz futbolcu Kyle Walker-Peters transferinde sona yaklaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2025 - 16:34 Güncelleme: 13.07.2025 - 16:34
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          Siyah beyazlılar sağ bek 27 yaşındaki İngiliz futbolcu ile anlaşma sağladı.

        • 2

          Wayker-Peters'ın, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı’dan 2 gün özel izin istediği öğrenildi.

          Deneyimli futbolcunun Pazartesi günü İstanbul’da olması öngörülüyor.

        • 3

          Walker-Peters'ın burada sağlık kontrollerinin ardından imza atması bekleniyor.

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